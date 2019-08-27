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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10543 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05325 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4370 BHD BAHREYN DİNARI 15.4669 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5875 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3096 BRL BREZİLYA REALİ 1.4034 CZK ÇEK KORUNASI 0.25078 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11141 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38080 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00481 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9833 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08156 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87500 HKD HONG KONG DOLARI 0.74328 IQD IRAK DİNARI 0.00489 ISK İZLANDA KRONU 0.04667 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01501 HUF MACAR FORİNTİ 0.01968 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10667 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3870 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29180 EGP MISIR LİRASI 0.35232 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7239 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4806 RSD SIRP DİNARI 0.05496 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2004 SYP SURİYE LİRASI 0.01132 THB TAYLAND BAHTI 0.19077 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6684 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23192 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2242 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6564 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7161

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