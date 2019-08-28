FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10314 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05276 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4215 BHD BAHREYN DİNARI 15.3964 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5803 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2845 BRL BREZİLYA REALİ 1.4067 CZK ÇEK KORUNASI 0.24896 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11082 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37765 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00478 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9757 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08087 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86922 HKD HONG KONG DOLARI 0.73978 IQD IRAK DİNARI 0.00486 ISK İZLANDA KRONU 0.04666 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01497 HUF MACAR FORİNTİ 0.01950 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10619 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3778 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29055 EGP MISIR LİRASI 0.35015 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7100 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4664 RSD SIRP DİNARI 0.05464 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1802 SYP SURİYE LİRASI 0.01126 THB TAYLAND BAHTI 0.18960 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6608 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23025 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1870 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6453 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6874

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklamasıKonya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması
Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağıAkbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik

GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik

Antalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısı

Antalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısı

Total Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştu

Total Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.