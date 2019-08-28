TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10314 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05276 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4215 BHD BAHREYN DİNARI 15.3964 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5803 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2845 BRL BREZİLYA REALİ 1.4067 CZK ÇEK KORUNASI 0.24896 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11082 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37765 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00478 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9757 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08087 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86922 HKD HONG KONG DOLARI 0.73978 IQD IRAK DİNARI 0.00486 ISK İZLANDA KRONU 0.04666 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01497 HUF MACAR FORİNTİ 0.01950 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10619 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3778 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29055 EGP MISIR LİRASI 0.35015 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7100 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4664 RSD SIRP DİNARI 0.05464 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1802 SYP SURİYE LİRASI 0.01126 THB TAYLAND BAHTI 0.18960 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6608 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23025 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1870 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6453 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6874
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