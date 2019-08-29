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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 15:57 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10042 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05276 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4301 BHD BAHREYN DİNARI 15.4346 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5843 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2949 BRL BREZİLYA REALİ 1.4028 CZK ÇEK KORUNASI 0.24928 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11150 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38085 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00481 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9827 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08116 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87040 HKD HONG KONG DOLARI 0.74164 IQD IRAK DİNARI 0.00488 ISK İZLANDA KRONU 0.04667 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01503 HUF MACAR FORİNTİ 0.01952 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10645 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3798 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28968 EGP MISIR LİRASI 0.35093 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7108 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4700 RSD SIRP DİNARI 0.05471 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1950 SYP SURİYE LİRASI 0.01129 THB TAYLAND BAHTI 0.19014 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6650 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23092 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2077 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6518 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6917

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