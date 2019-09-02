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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09764 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05223 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4245 BHD BAHREYN DİNARI 15.4090 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5817 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2528 BRL BREZİLYA REALİ 1.4015 CZK ÇEK KORUNASI 0.24586 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11140 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38150 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00479 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9627 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08078 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86060 HKD HONG KONG DOLARI 0.74078 IQD IRAK DİNARI 0.00487 ISK İZLANDA KRONU 0.04601 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01496 HUF MACAR FORİNTİ 0.01923 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10628 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3814 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28882 EGP MISIR LİRASI 0.35104 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7120 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4584 RSD SIRP DİNARI 0.05416 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1780 SYP SURİYE LİRASI 0.01127 THB TAYLAND BAHTI 0.18964 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6623 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22951 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1942 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6429 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6647

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