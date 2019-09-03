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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09919 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05179 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4057 BHD BAHREYN DİNARI 15.3243 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5730 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2291 BRL BREZİLYA REALİ 1.3803 CZK ÇEK KORUNASI 0.24411 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11050 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38165 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00475 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9520 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07980 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85315 HKD HONG KONG DOLARI 0.73659 IQD IRAK DİNARI 0.00484 ISK İZLANDA KRONU 0.04517 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01487 HUF MACAR FORİNTİ 0.01911 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10569 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3683 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28776 EGP MISIR LİRASI 0.34924 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.6966 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4471 RSD SIRP DİNARI 0.05372 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1470 SYP SURİYE LİRASI 0.01121 THB TAYLAND BAHTI 0.18842 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6532 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22885 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1492 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6283 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6348

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