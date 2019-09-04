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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10155 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05123 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3426 BHD BAHREYN DİNARI 15.0404 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5438 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1822 BRL BREZİLYA REALİ 1.3609 CZK ÇEK KORUNASI 0.24181 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10924 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38161 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00471 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9158 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07867 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84342 HKD HONG KONG DOLARI 0.72324 IQD IRAK DİNARI 0.00475 ISK İZLANDA KRONU 0.04484 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01459 HUF MACAR FORİNTİ 0.01899 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10373 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3484 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28623 EGP MISIR LİRASI 0.34316 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.6656 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4392 RSD SIRP DİNARI 0.05312 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0909 SYP SURİYE LİRASI 0.01100 THB TAYLAND BAHTI 0.18522 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6225 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22438 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9981 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6087 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6029

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