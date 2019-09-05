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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 15:36 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10155 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05158 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3479 BHD BAHREYN DİNARI 15.0620 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5463 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2134 BRL BREZİLYA REALİ 1.3915 CZK ÇEK KORUNASI 0.24313 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10943 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38329 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00474 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9201 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07905 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84878 HKD HONG KONG DOLARI 0.72450 IQD IRAK DİNARI 0.00476 ISK İZLANDA KRONU 0.04512 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01463 HUF MACAR FORİNTİ 0.01908 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10390 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3557 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28902 EGP MISIR LİRASI 0.34422 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.6809 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4480 RSD SIRP DİNARI 0.05352 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1065 SYP SURİYE LİRASI 0.01102 THB TAYLAND BAHTI 0.18588 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6251 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22565 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0108 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6177 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6321

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