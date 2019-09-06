FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10172 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05157 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3589 BHD BAHREYN DİNARI 15.1126 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5513 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2113 BRL BREZİLYA REALİ 1.3872 CZK ÇEK KORUNASI 0.24309 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10979 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38594 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00478 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9264 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07946 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84846 HKD HONG KONG DOLARI 0.72685 IQD IRAK DİNARI 0.00478 ISK İZLANDA KRONU 0.04509 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01469 HUF MACAR FORİNTİ 0.01903 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10209 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3631 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28988 EGP MISIR LİRASI 0.34577 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.6939 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4474 RSD SIRP DİNARI 0.05347 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1252 SYP SURİYE LİRASI 0.01106 THB TAYLAND BAHTI 0.18583 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6304 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22757 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0536 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6202 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6512

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldıİstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldı
Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptıTurizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı
Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolarTakım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Işık göründü! Türkiye'de bir ilk olacak

Işık göründü! Türkiye'de bir ilk olacak

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi

CHP'den akaryakıt fiyatlarına araştırma talebi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Serbest piyasadaki fındıkta fiyat düşüşü tedirgin ediyor

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Turizmdeki yükseliş havalimanlarına doping etkisi yaptı

Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

Takım tezgahları sektöründe ihracat hedefi 580 milyon dolar

UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

UTİB, BTSO ve BEBKA'dan tekstilde tasarımı teşvik etkinliği

Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

Ayçiçeği üreticilerinin 'fiyat' şikayeti

Bakan Pekcan: Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç değil

Bakan Pekcan: Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç değil

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.