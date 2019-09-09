TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10305 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05199 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3756 BHD BAHREYN DİNARI 15.1876 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5591 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2316 BRL BREZİLYA REALİ 1.4095 CZK ÇEK KORUNASI 0.24445 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11049 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39018 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00480 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9282 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07986 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85425 HKD HONG KONG DOLARI 0.73037 IQD IRAK DİNARI 0.00480 ISK İZLANDA KRONU 0.04544 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01483 HUF MACAR FORİNTİ 0.01916 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10284 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3698 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29336 EGP MISIR LİRASI 0.34725 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7134 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4583 RSD SIRP DİNARI 0.05378 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1509 SYP SURİYE LİRASI 0.01111 THB TAYLAND BAHTI 0.18693 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6385 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22970 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0770 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6243 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6902
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