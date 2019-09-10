TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10286 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05228 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3964 BHD BAHREYN DİNARI 15.2813 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5687 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2363 BRL BREZİLYA REALİ 1.4057 CZK ÇEK KORUNASI 0.24584 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11073 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39240 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9401 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08012 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86021 HKD HONG KONG DOLARI 0.73487 IQD IRAK DİNARI 0.00483 ISK İZLANDA KRONU 0.04585 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01493 HUF MACAR FORİNTİ 0.01918 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10337 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3813 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29462 EGP MISIR LİRASI 0.35112 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7202 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4673 RSD SIRP DİNARI 0.05411 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1762 SYP SURİYE LİRASI 0.01118 THB TAYLAND BAHTI 0.18821 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6486 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23032 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1269 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6281 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7000
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