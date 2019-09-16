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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 17:00 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10201 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05195 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3703 BHD BAHREYN DİNARI 15.1634 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5566 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2245 BRL BREZİLYA REALİ 1.3990 CZK ÇEK KORUNASI 0.24367 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10930 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38987 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9382 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07984 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85272 HKD HONG KONG DOLARI 0.73114 IQD IRAK DİNARI 0.00479 ISK İZLANDA KRONU 0.04624 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01481 HUF MACAR FORİNTİ 0.01900 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10236 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3730 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29414 EGP MISIR LİRASI 0.34917 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7214 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4572 RSD SIRP DİNARI 0.05363 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1594 SYP SURİYE LİRASI 0.01110 THB TAYLAND BAHTI 0.18731 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6360 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23074 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0644 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6153 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6384

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