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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10179 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05204 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3763 BHD BAHREYN DİNARI 15.1919 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5594 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2143 BRL BREZİLYA REALİ 1.4035 CZK ÇEK KORUNASI 0.24379 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10941 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38830 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00481 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9383 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07979 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85396 HKD HONG KONG DOLARI 0.73212 IQD IRAK DİNARI 0.00480 ISK İZLANDA KRONU 0.04623 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01486 HUF MACAR FORİNTİ 0.01890 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10264 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3693 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29408 EGP MISIR LİRASI 0.35033 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7183 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4539 RSD SIRP DİNARI 0.05368 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1621 SYP SURİYE LİRASI 0.01112 THB TAYLAND BAHTI 0.18743 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6389 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23139 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0730 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6091 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6263

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