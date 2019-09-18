FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10061 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05185 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3502 BHD BAHREYN DİNARI 15.0762 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5474 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1931 BRL BREZİLYA REALİ 1.3929 CZK ÇEK KORUNASI 0.24259 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10899 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38853 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00477 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9169 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07980 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84907 HKD HONG KONG DOLARI 0.72603 IQD IRAK DİNARI 0.00476 ISK İZLANDA KRONU 0.04592 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01469 HUF MACAR FORİNTİ 0.01887 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10210 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3584 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29397 EGP MISIR LİRASI 0.34826 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7025 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4478 RSD SIRP DİNARI 0.05346 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1378 SYP SURİYE LİRASI 0.01103 THB TAYLAND BAHTI 0.18614 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6262 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23045 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0142 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6070 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6014

Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı Erzurum'da şaşırtan görüntü! Eylül ayında dolu yağdı
KEİPA üye ülke temsilcileri Giresun'da toplandıKEİPA üye ülke temsilcileri Giresun'da toplandı
Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttıFaiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

Piyasaların gözü Fed faiz kararında

Piyasaların gözü Fed faiz kararında

Gramla üretiliyor! Yurt dışından bile talep var

Gramla üretiliyor! Yurt dışından bile talep var

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Ankara Büyükelçisi: STA’nın imzalanması siyasi iradeye bağlı

İngiltere Ankara Büyükelçisi: STA’nın imzalanması siyasi iradeye bağlı

KEİPA üye ülke temsilcileri Giresun'da toplandı

KEİPA üye ülke temsilcileri Giresun'da toplandı

Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; ‘İyi İşler Dükkan’ açıldı

Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; ‘İyi İşler Dükkan’ açıldı

İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı

İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı

THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu

THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.