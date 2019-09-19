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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10091 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05201 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3580 BHD BAHREYN DİNARI 15.1109 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5510 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2041 BRL BREZİLYA REALİ 1.3870 CZK ÇEK KORUNASI 0.24349 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10909 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38822 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00477 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9181 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07990 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85197 HKD HONG KONG DOLARI 0.72764 IQD IRAK DİNARI 0.00477 ISK İZLANDA KRONU 0.04602 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01472 HUF MACAR FORİNTİ 0.01895 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10232 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3588 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29379 EGP MISIR LİRASI 0.34950 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.6998 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4524 RSD SIRP DİNARI 0.05368 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1361 SYP SURİYE LİRASI 0.01106 THB TAYLAND BAHTI 0.18663 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6300 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23191 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0345 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6228 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5950

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