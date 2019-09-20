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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 15:59 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10075 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05172 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3563 BHD BAHREYN DİNARI 15.1037 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5502 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1967 BRL BREZİLYA REALİ 1.3661 CZK ÇEK KORUNASI 0.24242 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10949 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38306 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00479 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9172 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08022 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84881 HKD HONG KONG DOLARI 0.72679 IQD IRAK DİNARI 0.00477 ISK İZLANDA KRONU 0.04585 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01474 HUF MACAR FORİNTİ 0.01887 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10194 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3655 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29241 EGP MISIR LİRASI 0.34911 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.6974 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4409 RSD SIRP DİNARI 0.05346 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1385 SYP SURİYE LİRASI 0.01304 THB TAYLAND BAHTI 0.18672 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6292 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23325 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0310 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6171 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5713

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