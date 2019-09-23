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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 15:49 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10100 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05178 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3753 BHD BAHREYN DİNARI 15.1813 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5582 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2146 BRL BREZİLYA REALİ 1.3797 CZK ÇEK KORUNASI 0.24284 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10978 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38471 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00478 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9271 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08066 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84872 HKD HONG KONG DOLARI 0.73007 IQD IRAK DİNARI 0.00480 ISK İZLANDA KRONU 0.04582 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01481 HUF MACAR FORİNTİ 0.01879 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10219 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3697 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29475 EGP MISIR LİRASI 0.35048 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7042 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4353 RSD SIRP DİNARI 0.05347 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1521 SYP SURİYE LİRASI 0.01311 THB TAYLAND BAHTI 0.18768 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6376 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23531 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0725 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6287 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5897

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