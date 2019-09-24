FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 15:51 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09977 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05144 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3477 BHD BAHREYN DİNARI 15.0650 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5463 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1835 BRL BREZİLYA REALİ 1.3649 CZK ÇEK KORUNASI 0.24159 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10891 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38187 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00475 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9123 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08005 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84377 HKD HONG KONG DOLARI 0.72440 IQD IRAK DİNARI 0.00476 ISK İZLANDA KRONU 0.04554 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01468 HUF MACAR FORİNTİ 0.01864 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10159 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3582 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29230 EGP MISIR LİRASI 0.34865 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.6926 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4255 RSD SIRP DİNARI 0.05317 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1255 SYP SURİYE LİRASI 0.01301 THB TAYLAND BAHTI 0.18581 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6250 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23457 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0071 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6196 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5826

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Konya Şeker, 455 bin ton şeker üretecekKonya Şeker, 455 bin ton şeker üretecek
Mezitlili domates üreticieri için doğrudan satış çözümüMezitlili domates üreticieri için doğrudan satış çözümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

Tezgahlar doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

Tezgahlar doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü

Bir şirket daha uçuşları askıya aldı

Bir şirket daha uçuşları askıya aldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Şeker, 455 bin ton şeker üretecek

Konya Şeker, 455 bin ton şeker üretecek

Mezitlili domates üreticieri için doğrudan satış çözümü

Mezitlili domates üreticieri için doğrudan satış çözümü

ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı

ATSO Başkanı Çetin'den, Thomas Cook krizi uyarısı

Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama

Emirates Türkiye'den kabin görevlisi alımına geliyor: İşe kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu

Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek

Küçükoğlu: Üretim yaptığımız sektörlere, verdiğimiz destek sürecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.