TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09977 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05144 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3477 BHD BAHREYN DİNARI 15.0650 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5463 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1835 BRL BREZİLYA REALİ 1.3649 CZK ÇEK KORUNASI 0.24159 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10891 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38187 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00475 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9123 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08005 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84377 HKD HONG KONG DOLARI 0.72440 IQD IRAK DİNARI 0.00476 ISK İZLANDA KRONU 0.04554 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01468 HUF MACAR FORİNTİ 0.01864 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10159 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3582 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29230 EGP MISIR LİRASI 0.34865 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.6926 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4255 RSD SIRP DİNARI 0.05317 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1255 SYP SURİYE LİRASI 0.01301 THB TAYLAND BAHTI 0.18581 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6250 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23457 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0071 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6196 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5826
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