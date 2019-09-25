TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10011 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05142 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3559 BHD BAHREYN DİNARI 15.1018 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5501 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1962 BRL BREZİLYA REALİ 1.3675 CZK ÇEK KORUNASI 0.24165 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10878 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37873 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00474 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9137 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08016 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84398 HKD HONG KONG DOLARI 0.72651 IQD IRAK DİNARI 0.00477 ISK İZLANDA KRONU 0.04597 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01467 HUF MACAR FORİNTİ 0.01867 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10162 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3588 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29065 EGP MISIR LİRASI 0.34907 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.7036 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4234 RSD SIRP DİNARI 0.05320 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1316 SYP SURİYE LİRASI 0.01304 THB TAYLAND BAHTI 0.18621 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6290 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23481 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0295 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6247 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5879
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