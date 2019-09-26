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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09950 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05087 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3427 BHD BAHREYN DİNARI 15.0426 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5440 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1699 BRL BREZİLYA REALİ 1.3667 CZK ÇEK KORUNASI 0.23982 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10872 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37839 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00472 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8998 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07998 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83715 HKD HONG KONG DOLARI 0.72347 IQD IRAK DİNARI 0.00475 ISK İZLANDA KRONU 0.04572 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01464 HUF MACAR FORİNTİ 0.01853 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10063 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3517 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28985 EGP MISIR LİRASI 0.34685 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.6923 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4136 RSD SIRP DİNARI 0.05275 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1061 SYP SURİYE LİRASI 0.01299 THB TAYLAND BAHTI 0.18511 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6226 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23518 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9980 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6136 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5798

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