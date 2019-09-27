TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09908 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05086 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3388 BHD BAHREYN DİNARI 15.0247 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5421 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1594 BRL BREZİLYA REALİ 1.3581 CZK ÇEK KORUNASI 0.23963 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10919 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37590 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00473 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9104 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08030 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83616 HKD HONG KONG DOLARI 0.72254 IQD IRAK DİNARI 0.00475 ISK İZLANDA KRONU 0.04585 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01460 HUF MACAR FORİNTİ 0.01846 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10069 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3525 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28831 EGP MISIR LİRASI 0.34729 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.6746 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4119 RSD SIRP DİNARI 0.05272 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1017 SYP SURİYE LİRASI 0.01298 THB TAYLAND BAHTI 0.18483 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6207 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23495 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9891 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6258 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5651
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