TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09854 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05049 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3106 BHD BAHREYN DİNARI 14.9833 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5379 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1504 BRL BREZİLYA REALİ 1.3578 CZK ÇEK KORUNASI 0.23869 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10883 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37194 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00471 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8956 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07970 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83144 HKD HONG KONG DOLARI 0.72053 IQD IRAK DİNARI 0.00473 ISK İZLANDA KRONU 0.04561 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01456 HUF MACAR FORİNTİ 0.01839 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10016 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3491 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28681 EGP MISIR LİRASI 0.34665 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.6705 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4072 RSD SIRP DİNARI 0.05244 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0859 SYP SURİYE LİRASI 0.01294 THB TAYLAND BAHTI 0.18463 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6162 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23436 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9650 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6246 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5435
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