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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09863 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05069 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3483 BHD BAHREYN DİNARI 15.0666 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5465 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1641 BRL BREZİLYA REALİ 1.3674 CZK ÇEK KORUNASI 0.24045 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10938 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37133 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00473 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9062 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07991 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83514 HKD HONG KONG DOLARI 0.72447 IQD IRAK DİNARI 0.00476 ISK İZLANDA KRONU 0.04575 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01462 HUF MACAR FORİNTİ 0.01849 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10050 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3542 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28704 EGP MISIR LİRASI 0.34897 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.6856 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4138 RSD SIRP DİNARI 0.05271 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0975 SYP SURİYE LİRASI 0.01301 THB TAYLAND BAHTI 0.18524 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6253 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23078 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0090 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6342 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5323

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