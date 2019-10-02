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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 16:19 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09946 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05119 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3794 BHD BAHREYN DİNARI 15.2067 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5609 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2036 BRL BREZİLYA REALİ 1.3782 CZK ÇEK KORUNASI 0.24343 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11023 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37587 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00475 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9297 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08050 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84519 HKD HONG KONG DOLARI 0.73112 IQD IRAK DİNARI 0.00480 ISK İZLANDA KRONU 0.04624 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01474 HUF MACAR FORİNTİ 0.01875 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10186 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3668 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28920 EGP MISIR LİRASI 0.35087 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.6914 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4336 RSD SIRP DİNARI 0.05333 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1389 SYP SURİYE LİRASI 0.01313 THB TAYLAND BAHTI 0.18721 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6404 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23006 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0840 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6434 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5778

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