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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 15:41 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09841 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05082 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3542 BHD BAHREYN DİNARI 15.0931 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5492 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1784 BRL BREZİLYA REALİ 1.3783 CZK ÇEK KORUNASI 0.24213 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10982 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37530 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00473 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9192 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08020 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84054 HKD HONG KONG DOLARI 0.72562 IQD IRAK DİNARI 0.00477 ISK İZLANDA KRONU 0.04595 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01463 HUF MACAR FORİNTİ 0.01873 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10136 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3589 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28808 EGP MISIR LİRASI 0.34943 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.6789 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4361 RSD SIRP DİNARI 0.05306 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1192 SYP SURİYE LİRASI 0.01304 THB TAYLAND BAHTI 0.18624 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6282 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23022 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0261 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6262 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5785

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