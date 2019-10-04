TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09874 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05101 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3566 BHD BAHREYN DİNARI 15.1037 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5503 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1822 BRL BREZİLYA REALİ 1.3952 CZK ÇEK KORUNASI 0.24312 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11004 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37602 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00476 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9219 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08035 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84311 HKD HONG KONG DOLARI 0.72615 IQD IRAK DİNARI 0.00480 ISK İZLANDA KRONU 0.04610 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01464 HUF MACAR FORİNTİ 0.01881 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10151 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3605 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29071 EGP MISIR LİRASI 0.34914 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.6878 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4460 RSD SIRP DİNARI 0.05324 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1295 SYP SURİYE LİRASI 0.01305 THB TAYLAND BAHTI 0.18698 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6293 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23071 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0318 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6347 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6041
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