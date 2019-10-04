FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09874 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05101 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3566 BHD BAHREYN DİNARI 15.1037 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5503 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1822 BRL BREZİLYA REALİ 1.3952 CZK ÇEK KORUNASI 0.24312 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11004 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37602 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00476 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9219 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08035 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84311 HKD HONG KONG DOLARI 0.72615 IQD IRAK DİNARI 0.00480 ISK İZLANDA KRONU 0.04610 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01464 HUF MACAR FORİNTİ 0.01881 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10151 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3605 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29071 EGP MISIR LİRASI 0.34914 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00060 PEN PERU YENİ SOLU 1.6878 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4460 RSD SIRP DİNARI 0.05324 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1295 SYP SURİYE LİRASI 0.01305 THB TAYLAND BAHTI 0.18698 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6293 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23071 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0318 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6347 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6041

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay olduKemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay oldu
'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' sayesinde girişimcilerin finansmana ulaşması kolaylaşacak'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' sayesinde girişimcilerin finansmana ulaşması kolaylaşacak
Sırtlarında 4 kilometre taşıdıkları defneler, ABD'ye ihraç ediliyorSırtlarında 4 kilometre taşıdıkları defneler, ABD'ye ihraç ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

O mesleklere erken emeklilik önerisi

O mesleklere erken emeklilik önerisi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

Ucuz ette 'soya kıyması', ucuz tavuk dönerde 'martı eti' tehlikesi

Ucuz ette 'soya kıyması', ucuz tavuk dönerde 'martı eti' tehlikesi

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.66’ya geriledi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.66’ya geriledi

TUSİAD'ın, 'İş Dünyası Van Buluşması' toplantısı yapıldı

TUSİAD'ın, 'İş Dünyası Van Buluşması' toplantısı yapıldı

'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' sayesinde girişimcilerin finansmana ulaşması kolaylaşacak

'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' sayesinde girişimcilerin finansmana ulaşması kolaylaşacak

Sırtlarında 4 kilometre taşıdıkları defneler, ABD'ye ihraç ediliyor

Sırtlarında 4 kilometre taşıdıkları defneler, ABD'ye ihraç ediliyor

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos'ta 23.11 milyona çıktı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos'ta 23.11 milyona çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.