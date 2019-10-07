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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09951 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05147 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3831 BHD BAHREYN DİNARI 15.2242 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5625 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2242 BRL BREZİLYA REALİ 1.4138 CZK ÇEK KORUNASI 0.24460 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11067 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37906 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00479 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9344 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08080 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84965 HKD HONG KONG DOLARI 0.73164 IQD IRAK DİNARI 0.00481 ISK İZLANDA KRONU 0.04620 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01475 HUF MACAR FORİNTİ 0.01891 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10254 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3688 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29338 EGP MISIR LİRASI 0.35211 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.6986 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4564 RSD SIRP DİNARI 0.05368 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1574 SYP SURİYE LİRASI 0.01315 THB TAYLAND BAHTI 0.18840 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6422 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23078 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0951 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6437 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6124

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