TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10065 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05216 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4313 BHD BAHREYN DİNARI 15.4405 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5849 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2559 BRL BREZİLYA REALİ 1.4174 CZK ÇEK KORUNASI 0.24794 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11229 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38095 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00486 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9627 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08178 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86172 HKD HONG KONG DOLARI 0.74207 IQD IRAK DİNARI 0.00488 ISK İZLANDA KRONU 0.04686 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01493 HUF MACAR FORİNTİ 0.01912 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10397 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3882 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29668 EGP MISIR LİRASI 0.35617 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7202 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4770 RSD SIRP DİNARI 0.05444 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2154 SYP SURİYE LİRASI 0.01334 THB TAYLAND BAHTI 0.19158 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6656 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23551 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2094 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6594 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6793
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