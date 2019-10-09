TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10083 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05209 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4381 BHD BAHREYN DİNARI 15.4713 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5880 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2742 BRL BREZİLYA REALİ 1.4362 CZK ÇEK KORUNASI 0.24793 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11273 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38494 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00487 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9666 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08207 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86245 HKD HONG KONG DOLARI 0.74353 IQD IRAK DİNARI 0.00489 ISK İZLANDA KRONU 0.04664 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01497 HUF MACAR FORİNTİ 0.01917 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10409 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3898 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29837 EGP MISIR LİRASI 0.35803 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7236 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4811 RSD SIRP DİNARI 0.05451 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2248 SYP SURİYE LİRASI 0.01336 THB TAYLAND BAHTI 0.19222 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6689 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23648 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2262 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6652 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6837
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