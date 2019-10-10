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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10174 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05253 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4634 BHD BAHREYN DİNARI 15.5851 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5997 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2908 BRL BREZİLYA REALİ 1.4304 CZK ÇEK KORUNASI 0.25019 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11378 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38755 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00493 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9784 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08270 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87216 HKD HONG KONG DOLARI 0.74904 IQD IRAK DİNARI 0.00492 ISK İZLANDA KRONU 0.04677 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01506 HUF MACAR FORİNTİ 0.01942 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10511 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4027 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30067 EGP MISIR LİRASI 0.36114 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7454 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5001 RSD SIRP DİNARI 0.05514 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2667 SYP SURİYE LİRASI 0.01346 THB TAYLAND BAHTI 0.19325 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6812 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23966 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2868 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6746 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7187

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