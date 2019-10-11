TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10097 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05249 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4465 BHD BAHREYN DİNARI 15.5085 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5918 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2833 BRL BREZİLYA REALİ 1.4230 CZK ÇEK KORUNASI 0.25038 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11350 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39414 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00494 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9687 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08235 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87029 HKD HONG KONG DOLARI 0.74552 IQD IRAK DİNARI 0.00490 ISK İZLANDA KRONU 0.04694 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01501 HUF MACAR FORİNTİ 0.01948 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10447 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3970 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30194 EGP MISIR LİRASI 0.35915 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7373 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5012 RSD SIRP DİNARI 0.05505 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2560 SYP SURİYE LİRASI 0.01340 THB TAYLAND BAHTI 0.19199 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6729 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23720 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2468 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6696 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7093
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