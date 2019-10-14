TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10193 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05297 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4869 BHD BAHREYN DİNARI 15.6908 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6106 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3174 BRL BREZİLYA REALİ 1.4384 CZK ÇEK KORUNASI 0.25270 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11469 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39953 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00499 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9918 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08304 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87789 HKD HONG KONG DOLARI 0.75414 IQD IRAK DİNARI 0.00496 ISK İZLANDA KRONU 0.04723 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01518 HUF MACAR FORİNTİ 0.01968 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10605 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4125 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30636 EGP MISIR LİRASI 0.36381 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.7606 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5199 RSD SIRP DİNARI 0.05552 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3206 SYP SURİYE LİRASI 0.01355 THB TAYLAND BAHTI 0.19462 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6926 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23998 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3430 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6861 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7212
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