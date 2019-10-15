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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10155 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05258 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4739 BHD BAHREYN DİNARI 15.6313 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6045 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3113 BRL BREZİLYA REALİ 1.4298 CZK ÇEK KORUNASI 0.25117 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11415 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39629 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00497 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9856 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08241 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87245 HKD HONG KONG DOLARI 0.75122 IQD IRAK DİNARI 0.00494 ISK İZLANDA KRONU 0.04690 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01512 HUF MACAR FORİNTİ 0.01950 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10542 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4064 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30628 EGP MISIR LİRASI 0.36401 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7501 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5095 RSD SIRP DİNARI 0.05523 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2986 SYP SURİYE LİRASI 0.01350 THB TAYLAND BAHTI 0.19402 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6862 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23771 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3117 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6724 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6946

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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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