TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10119 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05260 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4759 BHD BAHREYN DİNARI 15.6414 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6054 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3162 BRL BREZİLYA REALİ 1.4110 CZK ÇEK KORUNASI 0.25237 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11435 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39373 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00496 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9861 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08256 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87475 HKD HONG KONG DOLARI 0.75159 IQD IRAK DİNARI 0.00494 ISK İZLANDA KRONU 0.04702 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01512 HUF MACAR FORİNTİ 0.01952 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10554 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4057 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30631 EGP MISIR LİRASI 0.36313 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.7516 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5131 RSD SIRP DİNARI 0.05535 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2953 SYP SURİYE LİRASI 0.01351 THB TAYLAND BAHTI 0.19388 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6872 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23780 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3147 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6659 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19234 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6864
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