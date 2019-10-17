TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10192 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05288 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4694 BHD BAHREYN DİNARI 15.6113 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6024 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3242 BRL BREZİLYA REALİ 1.4173 CZK ÇEK KORUNASI 0.25493 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11476 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39702 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00500 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9818 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08274 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87898 HKD HONG KONG DOLARI 0.75036 IQD IRAK DİNARI 0.00493 ISK İZLANDA KRONU 0.04724 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01508 HUF MACAR FORİNTİ 0.01971 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10619 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4079 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30675 EGP MISIR LİRASI 0.36207 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7507 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5274 RSD SIRP DİNARI 0.05565 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3137 SYP SURİYE LİRASI 0.01348 THB TAYLAND BAHTI 0.19416 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6841 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23693 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3016 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6623 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19222 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7258
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