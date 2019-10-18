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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 15:50 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09913 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05194 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4036 BHD BAHREYN DİNARI 15.3155 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5720 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2899 BRL BREZİLYA REALİ 1.3890 CZK ÇEK KORUNASI 0.25078 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11271 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39067 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00490 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9415 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08119 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86456 HKD HONG KONG DOLARI 0.73628 IQD IRAK DİNARI 0.00484 ISK İZLANDA KRONU 0.04626 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01480 HUF MACAR FORİNTİ 0.01947 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10445 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3792 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30070 EGP MISIR LİRASI 0.35528 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7236 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5017 RSD SIRP DİNARI 0.05473 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2295 SYP SURİYE LİRASI 0.01323 THB TAYLAND BAHTI 0.19066 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6521 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22977 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1441 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6310 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.18895 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6787

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