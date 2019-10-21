FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09981 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05258 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4292 BHD BAHREYN DİNARI 15.4307 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5838 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2923 BRL BREZİLYA REALİ 1.4149 CZK ÇEK KORUNASI 0.25349 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11396 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39453 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00496 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9608 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08210 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87377 HKD HONG KONG DOLARI 0.74173 IQD IRAK DİNARI 0.00487 ISK İZLANDA KRONU 0.04665 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01492 HUF MACAR FORİNTİ 0.01969 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10550 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3911 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30386 EGP MISIR LİRASI 0.35883 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7431 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5189 RSD SIRP DİNARI 0.05522 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2754 SYP SURİYE LİRASI 0.01333 THB TAYLAND BAHTI 0.19229 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6645 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23377 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2053 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6462 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19042 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7299

PARTNER Onu bir de çocukken görün Onu bir de çocukken görün
Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanınGüler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın
TBB/Aydın: Yatırımcılar toparlanmanın devam etmesini bekliyorTBB/Aydın: Yatırımcılar toparlanmanın devam etmesini bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi

Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın

Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın

TBB/Aydın: Yatırımcılar toparlanmanın devam etmesini bekliyor

TBB/Aydın: Yatırımcılar toparlanmanın devam etmesini bekliyor

Orman sahası, köylülerin gelir kapısı oldu

Orman sahası, köylülerin gelir kapısı oldu

Çinli turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a taşıtacak

Çinli turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a taşıtacak

Yurt dışı üretici fiyatları Eylül’de yıllık yüzde 11.15 düştü

Yurt dışı üretici fiyatları Eylül’de yıllık yüzde 11.15 düştü

Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.