TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09981 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05258 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4292 BHD BAHREYN DİNARI 15.4307 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5838 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2923 BRL BREZİLYA REALİ 1.4149 CZK ÇEK KORUNASI 0.25349 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11396 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39453 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00496 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9608 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08210 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87377 HKD HONG KONG DOLARI 0.74173 IQD IRAK DİNARI 0.00487 ISK İZLANDA KRONU 0.04665 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01492 HUF MACAR FORİNTİ 0.01969 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10550 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3911 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30386 EGP MISIR LİRASI 0.35883 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7431 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5189 RSD SIRP DİNARI 0.05522 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2754 SYP SURİYE LİRASI 0.01333 THB TAYLAND BAHTI 0.19229 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6645 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23377 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2053 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6462 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19042 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7299
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