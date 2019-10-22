TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09991 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05267 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4398 BHD BAHREYN DİNARI 15.4783 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5887 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3232 BRL BREZİLYA REALİ 1.4133 CZK ÇEK KORUNASI 0.25401 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11396 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39743 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00497 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9675 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08229 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87347 HKD HONG KONG DOLARI 0.74403 IQD IRAK DİNARI 0.00489 ISK İZLANDA KRONU 0.04666 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01497 HUF MACAR FORİNTİ 0.01969 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10549 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3932 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30522 EGP MISIR LİRASI 0.36025 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7480 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5188 RSD SIRP DİNARI 0.05529 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2831 SYP SURİYE LİRASI 0.01337 THB TAYLAND BAHTI 0.19266 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6697 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23457 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2307 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6485 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19075 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7423
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