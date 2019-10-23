TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09859 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05216 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4049 BHD BAHREYN DİNARI 15.3218 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5726 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2662 BRL BREZİLYA REALİ 1.4161 CZK ÇEK KORUNASI 0.25050 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11316 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39332 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00493 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9528 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08150 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86302 HKD HONG KONG DOLARI 0.73653 IQD IRAK DİNARI 0.00485 ISK İZLANDA KRONU 0.04624 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01483 HUF MACAR FORİNTİ 0.01951 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10450 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3794 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30135 EGP MISIR LİRASI 0.35701 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7243 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5013 RSD SIRP DİNARI 0.05464 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2372 SYP SURİYE LİRASI 0.01323 THB TAYLAND BAHTI 0.19048 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6528 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23104 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1472 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6332 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.18878 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7006
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