FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 15:39 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09859 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05216 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4049 BHD BAHREYN DİNARI 15.3218 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5726 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2662 BRL BREZİLYA REALİ 1.4161 CZK ÇEK KORUNASI 0.25050 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11316 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39332 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00493 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9528 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08150 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86302 HKD HONG KONG DOLARI 0.73653 IQD IRAK DİNARI 0.00485 ISK İZLANDA KRONU 0.04624 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01483 HUF MACAR FORİNTİ 0.01951 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10450 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3794 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30135 EGP MISIR LİRASI 0.35701 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7243 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5013 RSD SIRP DİNARI 0.05464 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2372 SYP SURİYE LİRASI 0.01323 THB TAYLAND BAHTI 0.19048 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6528 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23104 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1472 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6332 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.18878 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7006

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdiDoğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdi
Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştuTürkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

EPDK’dan doğal gaz sektörüne yönelik önemli kararlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Uyarı geldi! Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar

Kendi elektriğini kendileri üretecek

Kendi elektriğini kendileri üretecek

Bakan açıkladı: Yenisi geliyor

Bakan açıkladı: Yenisi geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdi

Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı sona erdi

Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Türkiye'nin 81 ili YÖREX'te buluştu

Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

Bakan Pakdemirli: Yeni personelle cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

Yeni işçiler TTK'ya taze kan oldu

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.