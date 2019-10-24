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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09756 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05182 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3659 BHD BAHREYN DİNARI 15.2435 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5646 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2668 BRL BREZİLYA REALİ 1.4245 CZK ÇEK KORUNASI 0.24967 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11202 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39330 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00490 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9514 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08092 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85766 HKD HONG KONG DOLARI 0.73309 IQD IRAK DİNARI 0.00484 ISK İZLANDA KRONU 0.04621 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01478 HUF MACAR FORİNTİ 0.01941 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10373 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3732 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30070 EGP MISIR LİRASI 0.35595 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7178 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4941 RSD SIRP DİNARI 0.05432 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2170 SYP SURİYE LİRASI 0.01317 THB TAYLAND BAHTI 0.18973 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6443 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22911 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1142 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6307 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.18784 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6740

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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