TCMB Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, "Aralık ayı enflasyonu üzerinde,

petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep

koşullarının etkisi de hissedilmiştir." denildi. TCMB tarafından aralık ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Raporda aralık ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,40 azaldığı ve yıllık enflasyonun 1,32 puan gerileyerek yüzde 20,30 olduğu anımsatıldı. Enerji fiyatlarında, petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmelerin olumlu yansımalarının izlendiği belirtilen raporda, gıda

yıllık enflasyonundaki gerilemeye hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda

fiyatlarının katkı verdiği bildirildi. Temel mal enflasyonundaki düşüşün sürükleyicisinin dayanıklı tüketim malları ile giyim fiyatları olduğu ifade edilen raporda, hizmet enflasyonunda

alt gruplar genelinde düşüş izlendiği kaydedildi. Raporda, aralık ayı enflasyonu üzerinde,

petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk lirasındaki ılımlı seyre ek olarak zayıf talep

koşullarının etkisinin de hissedildiği belirtildi.

Bu görünüm altında çekirdek

göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğiliminin gerilediği aktarılan raporda, aralık ayında B ve C endekslerinin yıllık değişim oranının yaklaşık 1,1'er puan

azalarak yüzde 20,15 ve 19,53 olarak gerçekleştiği bildirildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi: "Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal, enerji,

hizmet ve gıda gruplarının katkılarında sırasıyla 0,63, 0,60, 0,07 ve 0,06 puan düşüş gözlenirken, alkol-tütün-altın grubunun katkısı 0,06 puan artmıştır. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları

incelendiğinde, enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğü gözlenmiştir. Bu dönemde,

ana eğilim temel mal ve hizmet grubunda gerilerken, temel mal grubundaki düşüş daha belirgin olmuştur. Temel mal enflasyonu ana eğiliminde son iki ayda gözlenen yavaşlamada geçici vergi

indirimlerinin etkisi önemli olmuştur. Aralık ayında hizmet enflasyonu yüzde 0,25 artmış, grup yıllık enflasyonu 0,21 puan düşerek

yüzde 14,46 olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon haberleşme hizmetlerinde yatay

seyrederken, diğer alt gruplarda gerilemiştir. Ulaştırma hizmetleri enflasyonu akaryakıt

fiyatlarındaki gerilemenin de etkisiyle yavaşlamış, lokanta-otel grubunda ise gıda fiyatlarındaki olumlu

seyrin yansımaları izlenmiştir. Bu dönemde, kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürmüştür."

- "Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 27,09'a geriledi" Raporda, temel mal grubunda yıllık enflasyonun 2,22 puan gerileyerek yüzde 24,67 olduğu, enflasyondaki bu düşüşe

tüm alt grupların katkı verdiği belirtildi. Bu dönemde dayanıklı mal grubu genelinde fiyat düşüşleri izlendiği bildirilen raporda, giyim grubu fiyatlarında endeks tarihinin en yüksek aralık ayı düşüşü görüldüğünün altı çizildi. Raporda, diğer temel mallarda ise fiyat artış eğiliminin önemli ölçüde yavaşladığı bildirildi. Bu gelişmeler çerçevesinde, temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra iç talepteki

zayıf seyrin etkisinin hissedildiği vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi: "Enerji fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 3,12 azalmıştır. Bu gelişmede, uluslararası

petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve Türk lirasındaki görünüme bağlı olarak fiyatı yüzde 7,31 gerileyen akaryakıt ürünleri belirleyici olmuştur. Tüpgaz ve katı yakıt fiyatları da sırasıyla yüzde 2,14 ve

1,18 azalmıştır. Bu gelişmelerle birlikte, enerji grubu yıllık enflasyonu 4,53 puanlık düşüşle yüzde 20,82 olmuştur.

Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu 0,55 puan azalarak yüzde 25,11 olmuştur.

Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 27,09'a, işlenmiş gıdada ise yüzde 23,22'ye gerilemiştir. İşlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonundaki gerilemede temel belirleyici taze meyve-sebze fiyatları

olmuştur. Bu dönemde, işlenmiş gıda grubu fiyatları yatay seyrederek olumlu bir görünüm sergilemiştir.

Bu grupta süt ürünleri, katı-sıvı yağ ve çay fiyatlarında düşüş kaydedilmiştir. Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir oranda gerileyerek yüzde 23,85 olmuştur." - "Üretici fiyatları son iki ayda geriledi" Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, yurt içi üretici fiyatlarının aralık ayında yüzde 2,22 düştüğü, yıllık enflasyonun 4,90 puan azalarak

yüzde 33,64'e gerilediği hatırlatıldı. Endeks genelinde Türk lirasında yakın dönemde gözlenen

değerlenme ve petrol fiyatlarındaki düşüşün olumlu yansımalarının izlendiği belirtilen raporda, bu çerçevede, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğiliminde kayda değer bir düşüş

gözlendiği bildirildi.