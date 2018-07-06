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TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 15:07 | Son Güncelleme

TCMB'nin Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinden: - "Bankaların, 2018 yılının ikinci çeyreğinde tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı görüldü" - "Bankaların yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentileri ise Türk lirası cinsinden açılan kredi talebindeki artışın hızlanarak, yabancı para cinsinden açılan kredi talebindeki azalışın ise zayıflayarak devam edeceği yönündedir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde, bankaların, ikinci çeyrekte tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı belirtildi.

TCMB'nin, bankaların 2018'in ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve üçüncü çeyreğe dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi'nin sonuçları ve değerlendirmesi yayımlandı.

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, 2018 yılının ikinci çeyreğinde tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı belirtilerek, "Türk Lirası cinsinden açılan krediler için uygulanan standartların bu dönemde sıkılaşmaya başladığı, yabancı para cinsinden açılan krediler için ise sıkılaşmanın artarak devam ettiği görülmektedir." denildi.

2018 yılının üçüncü çeyreği için beklentilerin, bütün kredi türlerinde standartların sıkılaştırılmaya devam edeceği yönünde olduğu kaydedilen değerlendirmede, işletmelerin kredi taleplerinin genel olarak azaldığı bildirildi.

Değerlendirmede, yılın ikinci çeyreğinde, Türk lirası cinsinden açılan kredi talebinde artışın zayıflayarak, yabancı para cinsinden açılan kredi talebinde ise azalışın güçlenerek devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bankaların yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentileri ise Türk lirası cinsinden açılan kredi talebindeki artışın hızlanarak, yabancı para cinsinden açılan kredi talebindeki azalışın ise zayıflayarak devam edeceği yönündedir. Bir önceki döneme göre bireysel kredi türlerinden konut kredi talebindeki azalışın zayıflayarak, taşıt kredi talebindeki azalışın ise güçlenerek devam ettiği, diğer kredi talebinde ise azalış başladığı görülmektedir."

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın güçlenerek devam ettiği vurgulanan değerlendirmede, 2018 yılı üçüncü çeyreği için bankaların beklentilerinin söz konusu eğilimin devam edeceği yönünde olduğu bildirildi.

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Banka kredileri eğilim anketi TCMB

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