İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde, bankaların, ikinci çeyrekte tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı belirtildi.

TCMB'nin, bankaların 2018'in ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve üçüncü çeyreğe dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi'nin sonuçları ve değerlendirmesi yayımlandı.

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, 2018 yılının ikinci çeyreğinde tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı belirtilerek, "Türk Lirası cinsinden açılan krediler için uygulanan standartların bu dönemde sıkılaşmaya başladığı, yabancı para cinsinden açılan krediler için ise sıkılaşmanın artarak devam ettiği görülmektedir." denildi.

2018 yılının üçüncü çeyreği için beklentilerin, bütün kredi türlerinde standartların sıkılaştırılmaya devam edeceği yönünde olduğu kaydedilen değerlendirmede, işletmelerin kredi taleplerinin genel olarak azaldığı bildirildi.