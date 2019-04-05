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TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

TCMB'nin Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinden: - "Bankaların, işletmeler ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşetmeye başladı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde, bankaların, işletmeler ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşetmeye başladığı bildirildi.

TCMB'nin, bankaların 2019'un birinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve 2019'un ikinci çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi'nin sonuçları ve değerlendirmesi yayımlandı.

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmede, bankaların, işletmeler ve diğer bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşetmeye başladığı, bu gevşemeye sebep olan en önemli faktörlerin rekabet baskısına ilişkin faktörler olduğu belirtildi.

Bu yılın ikinci çeyreği için beklentiler işletmelere verilen tüm kredi türlerinde standartların gevşeyeceği, tüm bireysel kredi türlerinde ise standartların temelde aynı kalacağı yönünde olduğu bildirilen ankette şu değerlendirmelere yer verildi:

"Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde işletmelerin kredi talepleri genel olarak artarken, yabancı para cinsinden açılan krediler ile büyük işletmelere verilen kredi taleplerinde azalışın sürdüğü görülmektedir. Tüm bireysel kredi türlerinde de kredi taleplerindeki azalış devam etmiştir. 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklentiler tüm işletme kredi türlerinde ve diğer bireysel kredi talebinde artış görüleceği, konut ve taşıt kredi talebinde ise azalışın devam edeceği yönündedir. Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının gevşediği görülmektedir. 2019 yılı ikinci çeyreği için bankaların beklentileri fonlama koşullarında söz konusu eğilimin devam edeceği yönündedir."

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Anahtar Kelimeler:
Banka kredileri eğilim anketi TCMB

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