TCMB Başkanı Çetinkaya, ABD'de sunum yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, ekonomideki “dengeleme eğiliminin” daha belirgin hale geldiğini belirterek, “Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. İç talep koşullarındaki gelişmeler ve para politikasındaki sıkı duruş, enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşmeye yol açmıştır.” ifadelerini kullandı.

Çetinkaya'nın, Washington DC'de Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum, bankanın resmi sitesinde yayımlandı.

Sunumunda, küresel iktisadi faaliyetin ılımlı seyretmeye devam ettiğini ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik portföy girişlerinin oynak bir seyir izlediğini belirten Çetinkaya, gelişmiş ülke merkez bankalarının normalleşme süreçlerinin daha kademeli olmasının beklendiğini kaydetti.

Çetinkaya, Türkiye’nin net ihracatının ekonomideki yeniden dengelemeyi desteklediğine işaret ederek, “Yeniden dengeleme süreci ilk çeyrekte devam etti. Mal ve hizmet ihracatının güçlü katkıları devam etmektedir. Dünya ihracatı içinde Türkiye'nin payı artıyor. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.