FİNANS

TCMB Başkanı Çetinkaya, ABD'de sunum yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 16:02 | Son Güncelleme

Sunumdan: - "Ekonomideki dengelenme trendi daha belirgin hale geldi" - "Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor" - "İç talep koşullarındaki gelişmeler ve para politikasındaki sıkı duruş, enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşmeye yol açmıştır” - " TCMB, fiyat istikrarı için tüm araçları kullanmaya devam edecek"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, ekonomideki “dengeleme eğiliminin” daha belirgin hale geldiğini belirterek, “Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. İç talep koşullarındaki gelişmeler ve para politikasındaki sıkı duruş, enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşmeye yol açmıştır.” ifadelerini kullandı.
Çetinkaya'nın, Washington DC'de Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum, bankanın resmi sitesinde yayımlandı.
Sunumunda, küresel iktisadi faaliyetin ılımlı seyretmeye devam ettiğini ve gelişmekte olan ekonomilere yönelik portföy girişlerinin oynak bir seyir izlediğini belirten Çetinkaya, gelişmiş ülke merkez bankalarının normalleşme süreçlerinin daha kademeli olmasının beklendiğini kaydetti.
Çetinkaya, Türkiye’nin net ihracatının ekonomideki yeniden dengelemeyi desteklediğine işaret ederek, “Yeniden dengeleme süreci ilk çeyrekte devam etti. Mal ve hizmet ihracatının güçlü katkıları devam etmektedir. Dünya ihracatı içinde Türkiye'nin payı artıyor. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

- Enflasyon ve para politikası

Sunumunda, enflasyon ve para politikasına da değinen Çetinkaya, TÜFE enflasyonunun nispeten ılımlı bir seyir gösterdiğini ve çekirdek göstergelerin yavaşladığını belirtti. TÜFE enflasyonunun kademeli olarak düşeceğinin öngörüldüğünü aktaran Çetinkaya, güçlü parasal sıkılaştırmanın enflasyonun aşağı çekilmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.
Çetinkaya, “İç talep koşullarındaki gelişmeler ve para politikasındaki sıkı duruş enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşmeye yol açmıştır.” ifadesini kullandı. Murat Çetinkaya, Türk ekonomisindeki dengeleme eğiliminin daha belirgin hale geldiğini belirterek, “TCMB, fiyat istikrarı için tüm araçları kullanmaya devam edecek.” mesajını verdi.

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