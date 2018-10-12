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TCMB Başkanı Çetinkaya Bali'de sunum yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

Murat Çetinkaya: - "Ekonomik aktivitedeki yeniden dengelenme daha önemli hale geldi" - "Güçlü parasal sıkılaştırma fiyat istikrarını desteklemekte. Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, ekonomik aktivitedeki yeniden dengelenmenin daha önemli hale geldiğini belirterek, "Güçlü parasal sıkılaştırma fiyat istikrarını desteklemekte. Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya'nın, Endonezya'nın Bali adasında Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında yaptığı "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum, bankanın resmi sitesinde yayımlandı.

Sunumunda, küresel büyümenin yılın ilk yarısında güçlü kaldığını belirten Çetinkaya, küresel para politikalarındaki normalleşmenin devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Çetinkaya, portföy akışlarının 2018'de zayıfladığına işaret ederek, petrol ve emtia fiyatlarının yukarı yönlü trendinde bulunduğunu ifade etti.

İç ekonomik aktivitenin yılın ikinci çeyreğinde yavaşladığını, net ihracatın katkısının ise pozitife döndüğünü aktaran Çetinkaya, "Son veriler, ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ediyor. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama, iç talepten kaynaklanıyor. Dış talep ise ihracat büyümesine katkıda bulunuyor." değerlendirmelerini yaptı.

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- "Talep koşullarının enflasyonda yukarı yönlü riskleri sınırlaması bekleniyor"

Çetinkaya, reel kurun tarihi düşük seviyelerde olduğuna dikkati çekerek, son verilerin dış dengede keskin bir iyileşme trendine işaret ettiğini dile getirdi.

Cari işlemler açığının daralmaya devam edeceğini vurgulayan Çetinkaya, "Turizm gelirleri güçlü bir sıçrama ortaya koydu. Dış borç çevirme rasyoları istikrarlı seyrini sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, sunumunun "Enflasyon ve Para Politikası" bölümünde, TÜFE ve çekirdek göstergelerin önemli artışlar kaydettiğini belirterek, "Döviz kurundaki değer kayıpları, enflasyonist baskıları artırdı. Talep koşullarının enflasyonda yukarı yönlü riskleri sınırlaması bekleniyor. Fiyat istikrarını desteklemek için güçlü bir parasal sıkılaştırma uygulandı. Kredi büyümesi yavaşlamaya devam etti." değerlendirmelerini yaptı.

Murat Çetinkaya, "Ekonomik aktivitedeki yeniden dengelenme daha önemli hale geldi. İç talepteki yavaşlama hızlanırken, dış talep gücünü koruyor. Zayıflayan iç talep koşullarına karşın, fiyatlama davranışlarındaki bozulma enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü riskler yaratıyor. Güçlü parasal sıkılaştırma fiyat istikrarını desteklemekte. Merkez Bankası fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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