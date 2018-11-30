FİNANS

TCMB Başkanı Çetinkaya: "Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından izlenerek para politikası araçları fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir."

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

TCMB Başkanı Çetinkaya: "Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından izlenerek para politikası araçları fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir."


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