FİNANS

TCMB Başkanı Çetinkaya: "Petrol varil fiyatları varsayımını 2018 için ortalama 73 dolardan 75 dolara, 2019 için ise 73 dolardan 80 dolara yükselttik"

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 10:49 | Son Güncelleme

TCMB Başkanı Çetinkaya: "Petrol varil fiyatları varsayımını 2018 için ortalama 73 dolardan 75 dolara, 2019 için ise 73 dolardan 80 dolara yükselttik"


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