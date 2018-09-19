TCMB belediye, üniversite ve KİT'lerden döviz işlem bilgisi isteyebilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere belediye, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve üniversitelerden bilgi ve belge isteyebilecek.

TCMB'nin "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre TCMB, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere bildirimle yükümlü olan gerçek kişiler ile banka ve finansal kuruluşlar haricindeki özel hukuk tüzel kişiler, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunların bağlı işletme ve idareleri ile sermayelerinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teşebbüsleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve yükseköğretim kurumlarından bilgi ve belge isteyebilecek.

Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için de takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanacak.