TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen gecelik faizi yüzde 2'ye çıkardı.

TCMB, dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı gecelik faiz oranını yüzde 1,50'den yüzde 2'ye yükseltti.

TCMB, 18 Aralık 2017'den bu yana söz konusu faiz oranını yüzde 1,50 olarak uyguluyordu.

Merkez Bankası, uygulanacak faiz oranının değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleyerek her gün 09.30'da "Anadolu Ajansı DV008" sayfasında duyuruyor.

