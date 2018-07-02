TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 260 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 260 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 260 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 260 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2, TL için yüzde 17,75 olarak ilan edilmişti.
Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti
Ehliyet kurslarında 'nüfus' kriteri aranmayacak
Dolar ne kadar? (29.06.2018 dolar kuru)
24 Haziran öncesinde vatandaş 2.3 milyar dolar sattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum