TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 325 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 325 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 325 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 325 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75, TL için yüzde 17,75 olarak ilan edilmişti.
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